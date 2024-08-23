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Иркутский авиазавод планирует выпускать до 36 МС-21 в год

Фото из телеграм-канала ПАО "ОАК"

Первый контракт заключен на 18 самолетов, цитату директора ПАО «Яковлев» Андрея Богинского передает РИА Новости.

«Сегодня самолет имеет сертификат, скажем так, в иностранном лице... Наша задача – провести работу по импортозамещению, которую мы сейчас здесь выполняем. Производственные мощности рассчитаны на 36 самолетов в год. Контракт первый твердый заключен, и получен аванс от лизинговой компании на 18 самолетов МС-21», – сказал Богинский.

Напомним, что одно из крупнейших предприятий области – Иркутский авиационный завод – производит боевые самолеты Су-30 и учебно-боевые Як-130. Но его главной визитной карточкой является пассажирский лайнер МС-21.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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