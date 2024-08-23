1,48 млн рублей – средний размер автокредита в июле

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в июле 2024 года средний размер выданных автокредитов составил 1,48 млн руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,6% (в июне 2024 года – 1,47 млн руб.).

В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек автокредита в июле 2024 года практически не изменился, символически сократившись на 0,1% (в июле 2023 года – 1,48 млн руб.).

Наибольший средний размер выданных автокредитов в регионах РФ в июле 2024 года отмечен в:

Москве (1,92 млн руб.),

Московской обл. (1,72 млн руб.),

Санкт-Петербурге (1,72 млн руб.),

Ханты-Мансийском АО (1,60 млн руб.),

Ленинградской обл. (1,59 млн руб.).

Что касается региональной динамики данного показателя, то самый серьезный рост среднего чека автокредита в июле 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем продемонстрировали:

Оренбургская обл. (+6,5%),

Омская обл. (+4,5%),

Тульская обл. (+7,6%),

Кемеровская обл. (+3,2%),

Тюменская обл. (+2,8%).

В то же время в ряде регионов из топ-30 было отмечено снижение среднего размера автокредита, в том числе в:

Ленинградской обл. (-3,5%),

Белгородской обл. (-3,0%),

Ставропольском крае (-2,4%),

Новосибирской обл. (-2,0%),

Москве (-1,9%).

«В последние три месяца средний размер автокредита немного отыграл падение данного показателя в начале года, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом стоит напомнить, что если во второй половине прошлого года средний размер автокредита превышал 1,5 миллиона рублей, увеличиваясь в основном по причине роста цен на автомобили, то в 2024 году данный показатель снизился, стабилизировавшись на уровне 1,40 – 1,48 миллиона рублей. Во многом это было обусловлено скидками, акциями и субсидированием ставок со стороны дистрибьютеров и автопроизводителей. Важно отметить, что банки продолжают предоставлять кредиты на покупку автомашин, прежде всего, заемщикам «хорошего кредитного качества», значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн рублей) – 731 балл».