Губернатор Игорь Кобзев поздравил сотрудников Иркутского авиационного завода с 90-летием предприятия

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 23 августа принял участие в серии торжественных мероприятий, приуроченных к 90-летию Иркутского авиационного завода. В этот день состоялось награждение сотрудников предприятия. Также на площадке авиазавода прошло расширенное заседание регионального отделения Союза машиностроителей.

Фото с сайта правительства Иркутской области

В ходе торжественной церемонии награждения сотрудников Игорь Кобзев вручил Почетные грамоты губернатора сотрудникам авиазавода Максиму Маклакову и Юрию Соппу за большой личный вклад в развитие авиационной промышленности и обеспечение высокоэффективного функционирования производства, а также за многолетний и добросовестный труд Благодарность губернатора объявлена Ларисе Вощаникиной.

– Иркутская область гордится тем, что на территории региона работает флагман машиностроительной промышленности – Иркутский авиационный завод – филиал Корпорации «Яковлев». Сегодня наша главная задача в рамках давно сложившегося взаимодействия – содействие в создании комфортной среды для развития авиастроения, привлечения работников из других регионов, обеспечение инфраструктурного развития. В этот торжественный день желаю всему коллективу крепкого здоровья, успехов, счастья и благополучия, – сказал на церемонии Игорь Кобзев.

– Юбилей Иркутского авиационного завода – большой авиационный праздник для всей России, это один из лучших заводов в стране. От всей души хотел бы поздравить коллектив и ветеранов производства с таким большим праздником. За 90 лет пережито многое, были и непростые страницы истории, но сегодня те проекты, которые реализуются на заводе, как в военном, так в гражданском авиастроении, позволяют точно сказать, что Иркутский авиазавод будет развиваться и дальше. И главное, конечно, будет увеличиваться выпуск наших военных самолетов, и самолета МС-21, – отметил генеральный директор ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Юрий Слюсарь.

– Завод встречает юбилей в напряженном труде, в динамичном развитии, реализуя сразу несколько масштабных производственных программ. Чтобы решить поставленные перед нами сложные задачи, нам всем придется много работать. Не сомневаюсь, что сплоченная заводская команда сделает свою работу вовремя и с надлежащим качеством, а значит, история Иркутского авиазавода продолжается, – подчеркнул генеральный директор Иркутского авиационного завода – заместитель генерального директора ПАО «Яковлев» Александр Вепрев.

Состоялся осмотр цехов окончательной сборки авиационной техники и механообработки крупногабаритных деталей. Участие в нем приняли заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Бочаров, начальник департамента по взаимодействию с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в Сибирском федеральном округе представительства Президента в СФО Василий Соколов, заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Михаил Бабич, Юрий Слюсарь, генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский, Игорь Кобзев и Александр Вепрев. Также они осмотрели линию автоматической сборки и цех окончательной сборки лайнеров МС-21.

На площадке предприятия прошло расширенное заседание регионального отделения ООО «Союз машиностроителей России». В ходе заседания в состав регионального отделения «СоюзМаша» включены мэр Иркутска Руслан Болотов и ректор Иркутского национального исследовательского технического университета Михаил Корняков.

Затем Игорь Кобзев от центрального аппарата «Союза машиностроителей России» вручил Медали «За доблестный труд» II степени членам реготделения – специалисту по управлению персоналом Елене Абрамович, заместителю технического директора Сергею Григорьеву и заместителю главного технолога Кириллу Балла.

– Уверен, что в ближайшем будущем Иркутск станет центром гражданского авиастроения. Сегодня для этого все есть. Мы осмотрели производственные площадки и ознакомились с планами развития. Видно, что сегодня идет серьезная подготовка материально-технической базы для формирования конечной сборки воздушного судна МС-21. И радует то, что коллектив заряжен этой идеей. Это государственная задача, поставленная президентом России. Я уверен, что управленческий аппарат, инженерно-технический и рабочий персонал понимают, что их работа важна для всей нашей страны, и поставленные задачи успешно выполнят, – прокомментировал губернатор по итогам мероприятий.

Сегодня Иркутский авиационный завод – филиал ПАО «Яковлев» входит в число наиболее современных и динамично развивающихся предприятий машиностроения России. За годы работы произведено восемь тысяч самолетов. Освоен выпуск более 20 типов самолетов практически всех ведущих конструкторских бюро страны.

Возможности завода позволяют выполнять полный цикл работ, включающий конструкторскую и технологическую подготовку производства новой авиационной техники, изготовление оснастки, выпуск опытных и серийных самолетов, их наземные и летные испытания, послепродажное обслуживание.

На авиазаводе реализована масштабная программа технологического перевооружения. Внедрены современные технологии механообработки, заготовительно-штамповочного производства, нанесения покрытий и термообработки. Завод перешел на цифровые технологии производства авиатехники. В результате реконструкции Иркутский авиазавод стал одним из самых высокопроизводительных предприятий самолетостроительной отрасли в России.

На заводе трудится свыше 12 тысяч человек, или 13% от общей численности занятых в обрабатывающем производстве в регионе.