Затопленную набережную у ледокола «Ангара» восстановили в Иркутске

В микрорайоне Солнечный в Иркутске завершился ремонт части набережной в районе ледокола «Ангара». Работы провели по муниципальной программе «Формирование комфортной и безопасной городской среды», рассказали в пресс-службе мэрии.

Благоустройство этой территории проводилось в 2017 году, но из-за поднятия уровня воды в 2022-м деревянный настил повредился. Жители обратились в мэрию с просьбой восстановить популярное место отдыха. За счет городского бюджета набережную привели в порядок. В этот раз вместо деревянной сделали бетонную площадку, чтобы избежать разрешения в случае подтопления.

Во время ремонта демонтировали старые деревянные подиумы, очистили бетонные поверхности от грязи и остатков краски, покрасили металлические ограждения пешеходных мостов. Кроме этого, обустроили железобетонный тротуар, установили подиумы, урны, а для безопасности иркутян вдоль всей набережной смонтировали перила.