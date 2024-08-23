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Премиальный автомобиль конфисковали у чиновника в Иркутске за взятку

В Иркутской области осудили бывшего заместителя министра лесного комплекса региона за получение взятки и легализацию преступного дохода, рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

Установлено, что в сентябре 2022 года подсудимый получил через посредников взятку от директора лесозаготовительной компании. Ее общая сумма составила 3,5 млн рублей. Деньги передавались за нерасторжение договора аренды лесного участка, а также согласование, подписание и направление в Арбитражный суд Иркутской области мирового соглашения о выплате задолженности по арендным платежам.

Для легализации полученных средств осужденный купил автомобиль за 3,2 млн рублей, который оформил на своего близкого родственника. Противоправная деятельность выявлена полицией и следователями СК.

Виновного приговорили к 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 100 тыс. рублей. Также конфискован в доход государства автомобиль Mitsubishi Delica, приобретенный за 3,2 млн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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