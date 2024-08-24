Два друга из Братска отдали «брокерам из Кипра» свыше 4 млн рублей

61-летний житель Братска и его товарищ стали жертвами мошенников. В Интернете один из мужчин нашел объявление об инвестировании денег в «выгодные» финансовые продукты, рассказали в пресс-службе полиции Иркутской области.

Братчанин зарегистрировался на торговой платформе и созвонился якобы с представителем финансовой компании. Собеседник пообещал большой доход за короткий промежуток времени, а для увеличения заработка порекомендовал заявителю оформить кредит. Заработав процент от совершенных сделок, мужчина попытался вывести депозит с личного онлайн-кабинета.

«Злоумышленники попросили его найти поручителя и увеличить баланс счета для закрытия торговых "плеч", оплаты "сальдо", а также комиссии. Братчанин попросил своего товарища-юриста взять в банке заем на сумму 2,5 млн рублей и перевести полученную сумму "брокеру"», – говорится в сообщении.

Суммарно приятели перечислили на указанные им счета 4 миллиона 102 тысячи рублей.

Всего с начала месяца 40 жителей региона перевели на счета несуществующих инвестиционных компаний свыше 37 млн рублей.