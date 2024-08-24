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Свыше 100 млн рублей направят на 20 спортивных площадок и хоккейных кортов в Приангарье

В этом году муниципальные образования получат субсидии на приобретение оборудования и создание спортивных площадок, рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Будет создано 16 многофункциональных спортивных площадок и четыре хоккейных корта. На эти цели из областного бюджета направили более 108,5 млн рублей.

Уже установили четыре площадки в Вихоревке, селах Зоны Аларского района, Троицк Заларинского района и Никилей Качугского района. Еще шесть сооружений – четыре спортивные площадки и два хоккейных корта – находятся в высокой степени готовности и в ближайшее время работы по ним будут завершены.

Многофункциональные спортивные площадки востребованы у жителей сел и поселков Иркутской области. На них проводятся соревнования по игровым видам спорта – волейболу, баскетболу, мини-футболу и другим. Также люди проводят на них свободное время.

Работы по созданию плоскостных спортивных сооружений продолжаются в Аларском, Братском, Зиминском, Заларинском, Иркутском, Усть-Удинском, Чунском и Киренском районах.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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