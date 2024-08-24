Новости

Сегодня в небе над Иркутском «Русские Витязи» покажут фигуры высшего пилотажа: где смотреть

По случаю празднования 90-летия Иркутского авиазавода в небе над городом состоятся демонстрационные полеты. Подробности сообщает пресс-служба мэрии.

Самолеты будут летать в микрорайоне Иркутск-2 в период с 13:00 до 14:30. Они начнутся с пролетов и одиночных пилотажей МС-21-300, Су-30СМ, Як-130 Иркутского авиационного завода. С 13:45 шесть самолетов Су-30СМ группы «Русские Витязи» будут выполнять пролеты, фигуры высшего пилотажа и групповой пилотаж.

Посмотреть программу можно со смотровых площадок, которые запланированы на территории береговой зоны реки Ангары в районе Боковской протоки напротив гаражных кооперативов «Авиатор 49» и «67» по улице Полярная и на территории парка «Комсомольский». Зона пилотажа на высоте 800 метров будет действовать над улицами Полярная, Новаторов, а также над поселком Боково.

По данным властей, в связи с большим количеством зрителей может быть затруднено движение транспорта по указанным участкам. Регулировать его будут сотрудники городской полиции.

Также в настоящее время в столице Приангарья на территории парка «Комсомольский» проходит праздничная программа с развлекательными и музыкальными мероприятиями.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Компания «СтройПроектСервис»
Уникально. Экстремально. Стратегически важно. 6 флагманских проектов компании «СтройПроектСервис»
«Наша ценность – это наши сотрудники» – Сергей Меркурьев, «СтройПроектСервис»
«Мы построили современное производство и собрали уникальный коллектив», – Евгений Столяр, «СтройПроектСервис», об индустриальном парке «Жилкино»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес