Сегодня в небе над Иркутском «Русские Витязи» покажут фигуры высшего пилотажа: где смотреть

По случаю празднования 90-летия Иркутского авиазавода в небе над городом состоятся демонстрационные полеты. Подробности сообщает пресс-служба мэрии.

Самолеты будут летать в микрорайоне Иркутск-2 в период с 13:00 до 14:30. Они начнутся с пролетов и одиночных пилотажей МС-21-300, Су-30СМ, Як-130 Иркутского авиационного завода. С 13:45 шесть самолетов Су-30СМ группы «Русские Витязи» будут выполнять пролеты, фигуры высшего пилотажа и групповой пилотаж.

Посмотреть программу можно со смотровых площадок, которые запланированы на территории береговой зоны реки Ангары в районе Боковской протоки напротив гаражных кооперативов «Авиатор 49» и «67» по улице Полярная и на территории парка «Комсомольский». Зона пилотажа на высоте 800 метров будет действовать над улицами Полярная, Новаторов, а также над поселком Боково.

По данным властей, в связи с большим количеством зрителей может быть затруднено движение транспорта по указанным участкам. Регулировать его будут сотрудники городской полиции.

Также в настоящее время в столице Приангарья на территории парка «Комсомольский» проходит праздничная программа с развлекательными и музыкальными мероприятиями.