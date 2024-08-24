В небе над Иркутском пролетели МС-21 и «Русские витязи»: как это было

В Иркутске состоялось авиационное шоу, приуроченное к 90-летию авиационного завода – филиала ПАО «Яковлев». В небе над городом пролетели самолеты, передает корреспондент SIA.RU.

Фото SIA.RU

Фото SIA.RU

Фото SIA.RU

Фото SIA.RU

Мероприятие началось с пролетов и одиночных пилотажей МС-21-300, Су-30СМ, Як-130. После них в небо поднялись шесть истребителей Су-30СМ группы «Русские Витязи»: они также сделали пролеты, после чего показали фигуры высшего пилотажа и групповой пилотаж.

Фото SIA.RU

Фото SIA.RU

Фото SIA.RU

Фото SIA.RU

Фото SIA.RU

Фото SIA.RU

Горожане наблюдали за происходящим с различных смотровых площадок в микрорайоне Иркутск-2. Большое количество людей собралось в парке «Комсомольский», где, помимо авиационного шоу, состоялся праздничный концерт.

Фото SIA.RU