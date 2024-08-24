Мошенник под видом трейдера убедил усольчанина перевести 150 тысяч рублей

40-летний житель Усолья-Сибирского стал жертвой мошенника, который обещал ему высокую доходность от вкладов на бирже, рассказали в пресс-службе полиции Иркутской области.

Установлено, что в мессенджере ему позвонила девушка и представилась «менеджером крупной инвестиционной компании». Она убедительно рассказала о выгодном сотрудничестве и предложила помощь трейдера в инвестировании.

Усольчанин доверился собеседнице и скачал приложение по отправленной ему ссылке, оформил брокерский счет и несколько раз заявитель пополнял его небольшими суммами, выводил прибыль в размере 1 700 рублей. После этого аферист предложил ему внести более крупную сумму для якобы большей прибыли.

Мужчина взял кредит и перевел на счет 150 тысяч рублей. В этот же день онлайн-кабинет обманутого усольчанина заблокировали. Пострадавший обратился в полицию. Ведется расследование.