Каждый четвертый работающий иркутянин уклоняется от участия в субботниках

Каждая четвертая компания в Иркутске проводит субботники. Сколько человек в них участвуют, узнали эксперты SuperJob. Результаты опроса есть у SIA.RU.

«Только 34% работающих рассказали, что у них на работе субботники не проводятся. 7% не знают, есть ли в компании такая традиция. Остальные с субботниками сталкивались: 28% участвуют в них на безвозмездной основе, 4% – только за дополнительную оплату, 2% – за отгулы. Каждый четвертый игнорирует призывы участвовать в субботниках», – говорится в сообщении.

Мужчины уклоняются от участия в субботниках чаще женщин. Иркутяне до 34 лет – чаще тех, кто старше. Больше других готовы наводить чистоту и порядок бесплатно женщины и работники старше 45 лет.

В 14% компаниях субботники проходят в рабочее время, в 10% – в выходные. В большинстве – не проводится.