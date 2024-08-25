Осенью в Братске продолжится программа обучения старшеклассников точным наукам

Братский государственный университет (БрГУ) при поддержке БФ «Сибирский характер» с октября 2024 года и по июнь 2025 года продолжит реализацию уникальной образовательной программы BitRiver для старшеклассников. Ученики выпускных классов школ в Братске и Братском районе снова получат возможность бесплатного посещения курсов математики, физики и информатики. Впервые прорабатывается возможность включения в масштабную программу школы №9 города Братска, сообщил Алексей Финк, руководитель jодного из крупнейших в России центра обработки данных BitRiver, расположенного в Братске.

Напомним, первый выпуск слушателей курсов состоялся в конце мая 2023 года. Благодаря реализации программы с ноября 2022 по июнь 2024 годов более 370 выпускников школ в городах Братск и Вихоревка улучшили свои знания по предметам. При этом более 70% выпускников курсов набрали проходные баллы в Братский государственный университет.

«Программа обучения имеет неоценимый социальный эффект. Молодежь вовлечена в изучение точных наук, при этом отдавая предпочтение при поступлении нашему университету и другим вузам в Иркутской области. Программа действует уже третий год, надеемся и на дальнейшее плодотворное сотрудничество», - отметил ректор Братского государственного университета Илья Ситов.

До недавнего времени занятия на бесплатных курсах проводились в стенах Братского государственного университета, Братского целлюлозно-бумажного колледжа и школе №2 города Вихоревка. По инициативе Алексея Финка сегодня прорабатывается участие в программе школы №9 в Братске, в которой преподаватели БрГУ и другие ведущие специалисты также проведут занятия по точным наукам.

В новом учебном году благодаря социальной инициативе более 150 слушателей смогут совершенствоваться в области точных наук — физике, математике и информатике.

«Сегодня Братск становится столицей цифровой экономики России. Ведущие преподаватели БрГУ и самые опытные школьные педагоги будут готовить ребят к итоговой аттестации с тем, чтобы каждый мечтающий о профессии инженера или специалиста в области IT получил возможность реализовать свои таланты в родном Приангарье», - говорит Яна Синявская, директор благотворительного фонда «Сибирский характер».

BitRiver продолжит активное участие в социальной жизни Братска и Иркутской области, а также других регионов присутствия и России в целом, внося свой посильный вклад в спортивное, образовательное и социально-экономическое развитие страны.

Некоторые реализуемые программы в области корпоративной социальной ответственности в Братске и Братском районе Иркутской области:

Совместно с Федерацией дзюдо Иркутской области компания сделала соревнования по дзюдо одним из инструментов вовлечения детей и молодежи в здоровый образ жизни. Кубок BitRiver по дзюдо уже дважды прошел в г. Братске, СК «Сибирь», весной 2023 и 2024 года. Компания поддерживает юношеский мини-футбол и организует турниры по юношескому мини-футболу в городе Братске.

Также BitRiver совместно с Ассоциацией промышленного майнинга поддерживает открытие шахматных клубов чемпиона мира по рапиду и блицу Сергея Карякина в регионах Сибири: оказывает финансовую поддержку в открытии новых клубов, оснащении существующих, содействует в организации турниров и популяризации этого вида спорта. В мае 2024 года Сергей Карякин посетил муниципальный шахматно-шашечный клуб «Дебют» в городе Братске, на базе которого будут проходить обучающие мастер-классы гроссмейстера, турниры и поддержка талантливых детей.

В рамках социального партнерства с мэрией Братского района BitRiver купила 14 квартир для жителей Вихоревки, оставшихся без крова после лесного пожара в мае 2024 года.

BitRiver совместно с БФ «Сибирский характер» установили современную детскую спортивную площадку в жилом районе Падун города Братска, которая объединяет интересы детей всех возрастов.