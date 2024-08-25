Свыше 30 жителей Иркутской области получат гранты на сумму более 14 млн рублей

Подведены итоги конкурсов Росмолодежи. По их результатам 32 человека из Иркутской области получат гранты на общую сумму 14,5 миллиона рублей, рассказали в пресс-службе правительства региона.

Победители потратят средства на реализацию социальных проектов, направленных на внесение вклада в развитие Приангарья. В настоящее время осуществляется прием заявок на следующий этап конкурса: он завершится 12 сентября. Принять участие в нем может молодежь Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет включительно.

Предельный размер гранта, предоставляемого физическому лицу, признанному победителем конкурса, составляет не более одного миллиона рублей.