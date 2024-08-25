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Иркутяне рассказали, где отдыхали их дети летом

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob узнал у иркутян, где отдыхали их дети-школьники этим летом. Результаты есть у SIA.RU.

«27% родителей рассказали, что их дети-школьники провели весь летний период дома. Каждый четвертый опрошенный отправил детей отдыхать в деревню или на дачу. Дети 22% респондентов отдыхали на Черном море», – отметили исследователи.

12% отправляли детей в летний лагерь, столько же – в поездки по другим регионам России, например, на Байкал или Алтай, в Москву или Санкт-Петербург. У 4% дети отдыхали за границей – в Турции, Таиланде или ОАЭ.

1% родителей отправили детей в школьный лагерь. 8% выбрали для своих детей другие места отдыха: санатории, спортивные лагеря, поездки к родственникам.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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