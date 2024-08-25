Иркутянин чуть не лишился премиального Mercedes-Benz из-за долгов по штрафам

Премиальный Mercedes-Benz арестовали у иркутянина из-за многочисленных долгов по штрафам за нарушение правил дорожного движения, рассказали в пресс-службе УФССП.

Чтобы побудить мужчину вернуть деньги, был арестован и изъят его автомобиль, который рано утром обнаружили у ресторана.

Не захотев лишиться дорогостоящего имущества, должник уже на следующий день в полном объеме оплатил средства за 132 штрафа, а также аналогичное количество исполнительских сборов.

Всего за неполные 8 месяцев 2024 года судебные приставы Иркутской области взыскали с правонарушителей ПДД 97 млн рублей.