30-градусная жара ожидается в Иркутской области в понедельник

Синоптики составили прогноз погоды на понедельник в Иркутской области. Подробности передает Гидрометцентр региона.

В Приангарье прогнозируются переменная облачность, без существенных осадков, местами возможны кратковременные дожди, утром и днем в Тайшетском, Чунском, Усть-Илимском вероятны ливни. В отдельных районах утром туман, днем грозы, ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы ночью до 14 м/с. Температура ночью составит +12,+17°, днем – около +24,+30°, при облачной погоде +17,+22°.

По городу Иркутску ожидаются переменная облачность, без осадков, вечером небольшой дождь, ветер юго-восточный с переходом днем на северо-западный 5-10 м/с, температура ночью +13,+15°, днём +26,+28°.