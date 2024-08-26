Эксперт рассказал, как изменятся цены на цветы к 1 сентября

Член совета директоров ассоциации «Теплицы России», эксперт по цветам Александр Литвиненко рассказал, как изменятся цены на букеты к 1 сентября. Подробности сообщает ТАСС.

«В этом году розничные цены на цветы подскочили на 35% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Причины: увеличение стоимости производства отечественных цветов, инфляция и повышение таможенных пошлин на цветы из недружественных стран. Цены в преддверии Дня знаний остаются на уровне текущих цен», – отметил эксперт.

Что касается букета, то за год он подорожал на 18%, до 1970 рублей.

Спрос на цветы ко Дню знаний возрастает в пять раз по сравнению с обычной торговлей, отмечает специалист.