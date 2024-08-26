TON упал на 14% после ареста Павла Дурова

Toncoin (TON) показал двузначные убытки после сообщения французских властей о задержании директора Telegram Павла Дурова. Об этом пишет CoinDesk.

Toncoin падает более чем на 14,5% после того, как французские СМИ сообщили, что Павел Дуров, генеральный директор Telegram, арестован в аэропорту Ле Бурже по ордеру Национальной полиции Франции.

Дурова считают причастным, из-за отсутствия модерации мессенджера и сотрудничества с правоохранительными органами, к торговле наркотиками, распространению материалов о сексуальном насилии над детьми и мошенничеству.

На момент написания криптовалюта торгуется выше 5,75 доллара, снизившись на 14,5%, согласно данным CoinDesk Indices. Индекс CoinDesk 20 (CD20), отражающий динамику крупнейших цифровых активов, не изменился, поднявшись на 0,79%.