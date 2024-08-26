РСХБ: сельское население – ключ к решению демографического вопроса в стране

Исследование РСХБ показало, что индекс рождаемости в российских селах выше, чем в городах в пяти из восьми федеральных округов. По оценкам экспертов к 2030 году в 10 регионах России сельское население может увеличиться на 6,4%.

Четверть населения России проживает в сельской местности, и именно на селе наблюдается более высокий уровень коэффициентов рождаемости, что делает сельские территории важным фактором демографического развития и территориального развития страны. Суммарный коэффициент рождаемости у женщин сельских территорий выше чем у горожанок в следующих федеральных округах: в Южном федеральном округе (на селе – 1,38, в городе – 1,36), в Северо-Кавказском округе (на селе – 1,98, в городе – 1,49), в Сибирском федеральном округе (на селе – 1,92, в городе – 1,32), Дальневосточном округе (на селе - 1,88, в городе – 1,42) и в Уральском федеральном округе (на селе – 1,88, в городе – 1,54).

При этом девушки, проживающие на селе, чаще городских жительниц принимают решение создать семью в юном возрасте. Так, возрастные коэффициенты рождаемости за городом среди женщин 18-19 лет превышают городские в два раза, а среди 20-24 летних практически в полтора раза. В категории 35-39 лет коэффициенты выравниваются (на селе – 38,6, в городе – 38,2), в категории 40+ возрастные показатели рождаемости в городе превышают показатели на селе на 5%.

«В среднесрочной перспективе прирост сельского населения поможет решить демографические задачи России. Правительство непрерывно работает над улучшением жизни на сельских территориях, повышая зарплаты на селе, развивая инфраструктуру и улучшая социально-экономические условия. Сельский уклад жизни постепенно сближается с городским, при этом уровень дохода и благосостояние жителей на селе повышается год к году. Стоит отметить, что в регионах, сопредельных с крупными агломерациями, основной вклад в естественный прирост сельского населения будет также вносить высокий миграционный уровень среди людей, которые самостоятельно выбрали жизнь за городом», – комментирует управляющий директор Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования РСХБ Наталья Худякова.

Аналитики РСХБ подсчитали, что по итогам прошлого года положительным значением естественного прироста сельского населения характеризовались 12 регионов.

Позитивную динамику показали не только традиционно агарные регионы, но и более урбанизированные территории. Лидером по увеличению сельского населения стал Северо-Кавказский федеральный округ, где стабильно сохраняется положительный прирост (+12% к уровню 2022 года). Положительную динамику естественного прироста населения по итогам 2023 года к 2022 на сельских территориях продемонстрировали республики Чечня (+6%), Карачаево-Черкесская (+230%), Северная Осетия-Алания (105%), Кабардино-Балкарская (+34%), Дагестан (5%), Алтай (+65%), Якутия (+1%). Положительный прирост населения также демонстрируют сельские территории республики Тывы и Тюменской области (в том числе сельские территории Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов).

При этом показатели естественной убыли сельского населения сокращаются в: Московской, Калужской, Калининградской, Ленинградской, Тюменской, а также республиках Алтай, Татарстан, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария. Сельское население в этих регионах устойчиво растет с 2020 года, а естественная убыль заметно сокращается. По оценкам РСХБ, прирост сельского населения (с учетом миграционного и естественного прироста) в этих регионах может составить 6,4% к 2030 году. Такой рост будет обеспечен освоением новых благоприятных в природном, социальном и экономическом отношениях сельских территорий, созданием и развитием сельских агломераций, реализацией программы комплексного развития сельских территорий, что также несомненно положительно скажется на демографической ситуации в стране.