200 тыс. человек ушли из аграрной отрасли в 2023 году

Среди самых популярных причин не только смена деятельности, но и уход на пенсию. Заявление министра сельского хозяйства Оксаны Лут с форума «Русское поле – 2024» передает «Интерфакс».

«У нас проблемы с кадрами, как в любой отрасли. За прошлый год из нашей отрасли ушло 200 тыс. человек. Всего у нас работает где-то 6 млн человек, в основном это рабочие профессии. Кто-то ушел в другую отрасль, кто-то ушел на пенсию. Кадры в нашей отрасли очень возрастные в отличие от других. У нас, наверное, самая возрастная отрасль», – рассказала она.

Ранее аналитики РСХБ подсчитали, что по итогам прошлого года положительным значением естественного прироста сельского населения характеризовались 12 регионов. Позитивную динамику показали не только традиционно агарные регионы, но и более урбанизированные территории.