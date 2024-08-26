«ИрАэро» возобновляет рейс Иркутск – Камрань

Направление востребовано у туристов, которые отправляются в пляжную столицу Вьетнама Нячанг.

Авиакомпания с 1 октября 2024 года возобновляет полеты по направлению Иркутск – Камрань. Перевозчик также восстанавливает прерванное на несколько лет сообщение между Россией и вьетнамским курортом Фукуок.

«Полеты будут выполняться на самолетах Sukhoi Superjet с технической посадкой для дозаправки по пути следования, без высадки пассажиров. Такую практику мы уже использовали при перелетах в Израиль, на Филиппины и ранее в Камрань. Наряду с новыми рейсами авиакомпания также продолжит дважды в неделю выполнять авиарейсы по маршруту Иркутск – Ханой», – комментирует Анатолий Гафитулин, заместитель генерального директора «ИрАэро» по производству.