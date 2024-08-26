Доля льготных ипотек в выдаче за месяц снизилась с 81% до 57%

На долю льготной ипотеки в июле пришлось 42% от общего количества и 57% от общего объема выдач кредитов на покупку жилья. Данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

За месяц было выдано 31,81 тыс. льготных ипотек на 166,10 млрд руб. Средний размер кредита составил 5,22 млн руб., средний срок – 289 мес. (24 года 1 мес.).

Месяцем ранее доля льготной ипотеки составляла 73% от общего количества и 81% от общего объема выдач. В июне 2024 г. было выдано 129,15 тыс. льготных ипотечных кредитов на 680,33 млрд руб. Средний размер кредита был равен 5,27 млн руб., средний срок – 314 мес. (26 лет 2 мес.).

Год назад льготная ипотека заняла 44% от общего количества выданных банками ссуд на жилье и 54% от их объема. В июле 2023 г. было выдано 74,26 тыс. льготных ипотечных кредитов на 369,49 млрд руб. Средний размер кредита был равен 4,98 млн руб., средний срок – 286 мес. (23 года 10 мес.).

Всего по итогам 7 месяцев 2024 г. было оформлено 444,64 тыс. льготных жилищных кредитов на 2,34 трлн руб. На их долю пришлось 59% от общего количества и 72% от общего объема выданных ипотечных ссуд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач ипотек с господдержкой выросло на 13%, объем – на 21%. С января по июль 2023 г. было оформлено 392,60 тыс. льготных кредитов на 1,93 трлн руб. На ссуды на жилье с применением госпрограмм пришлось 39% от общего количества выдач ипотечных кредитов и 50% от их объема.

Полная стоимость кредита (ПСК) на жилье с господдержкой в июле составила 7,92%, что стало максимальным значением с начала года. На первую половину августа ПСК по льготным жилищным ссудам зафиксирована на уровне 5,85%.

В ТОП-5 регионов по объемам льготного ипотечного кредитования в июле вошли: Москва – 2,55 тыс. кредитов на 22,73 млрд руб., Московская обл. – 1,68 тыс. кредитов на 11,74 млрд руб., Санкт-Петербург –1,50 тыс. кредитов на 10,04 млрд руб., Краснодарский край – 1,11 тыс. кредитов на 5,89 млрд руб. и Приморский край – 1,05 тыс. кредитов на 5,72 млрд руб.

Самая высокая доля льготных ипотечных кредитов в общем количестве выданных жилищных ссуд зафиксирована в Архангельской обл. – 68%: из 960 ипотек 650 были с господдержкой. Наименьшая доля льготных кредитов – 15% – в Чеченской республике: из 184 ипотек 27 – льготных.

Самые крупные льготные ипотечные кредиты выдавали в июле жителям Москвы – в среднем 8,91 млн руб., Ингушетии – 7,08 млн руб., Московской обл. – 7,00 млн руб., Санкт-Петербурга – 6,69 млн руб. и Сахалинской обл. – 6,06 млн руб.

Самый длительный средний срок ипотечного кредитования по госпрограммам зафиксирован в Карачаево-Черкесии: 331 мес. (27 лет 7 мес.); самый короткий – в Чукотском АО: 222 мес. (18 года 6 мес.). Москвичам льготную ипотеку выдавали в среднем на 311 мес. (25 лет 11 мес.), питерцам – на 303 мес. (25 лет 3 мес.).