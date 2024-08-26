Эксперт: Аренда жилья подорожала из-за кадрового голода

Компании все чаще нанимают сотрудников из других регионов, что разгоняет внутрироссийскую миграцию. Об этом изданию «Газета.Ru» рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев.

«Раньше часть приезжающих специалистов рассматривала приобретение жилья (в основном в ипотеку), но сейчас доступность жилья из-за высокой цены квадратного метра и переплаты за ипотеку находится на рекордно низком уровне. Вторая причина – отмена льготной ипотеки под 8% на новостройки», – отметил экономист.

В результате граждане предпочитают аренду.

Третья причина – по сравнению с двухтысячными годами сократилась доля инвестиционного жилья. Голубев оценил, что в последние годы быть рантье убыточно, это не покрывало даже официальную инфляцию.

Ранее стало известно, что на долю льготной ипотеки в июле пришлось 42% от общего количества и 57% от общего объема выдач кредитов на покупку жилья. Данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ). За месяц было выдано 31,81 тыс. льготных ипотек на 166,10 млрд руб. Средний размер кредита составил 5,22 млн руб., средний срок – 289 мес. (24 года 1 мес.).