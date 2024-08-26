Призы кубка Юрия Вахрина разыграли на иркутском ипподроме

Бега рысистых лошадей прошли на ипподроме Иркутска. Более 30 наездников из разных районов Иркутской области собрались на кубок Юрия Ивановича Вахрина – известного коневладельца и конезаводчика. Общий призовой соревнований составил 1 млн рублей.

Символично, что кубок имени прославленного конезаводчика проходит на ипподроме Иркутска, которому Юрий Вахрин отдал много лет своей жизни, и где были установлены прославленные рекорды, не побитые до сих пор.

– Практически все, кто принимает сегодня участие в соревнованиях, в свое время учились у моего мужа. Наш иркутский ипподром - один из старейших в РФ, и очень хорошо, что соревнования прошли именно здесь. Мы также надеемся на дальнейшее переоборудование этого пространства, концепция уже готова. Здесь появятся новые объекты, и я надеюсь, что конные соревнования как были популярными, так и останутся. Ведь ипподром – это прекрасное место, где можно отдохнуть и провести время с семьей, – Александра Вахрина, вдова Юрия Вахрина.

Соревнования среди рысистых лошадей прошли в четырех забегах: для лошадей двух лет, д трех, четырех лет и лошадей старшего возраста. Победителями стали: среди лошадей старшего возраста – жеребец Бальзам под управлением Сергея Петрова, среди лошадей двух лет – жеребец Гарант Олл под управлением Виктора Кузнецова, трех лет – рыжий жеребец Лидер Шарм под управлением Евгения Болсоева, четырех лет – жеребец Командор под управлением Александра Хертуева.

– Подготовить лошадь к соревнованиям довольно сложно. Нужно за ней хорошо ухаживать, хорошо кормить, найти хорошего наездника. Мы ожидали победы, лошадь была готова. Лошадь мы приобрели в Уфе. Это второй ее старт, сначала он был вторым, но мы поработали и стали первыми, – Николай Болдырев, конезаводчик из Боханского района, владелец жеребца Гарант Олл.

В 2021 компания Эн+, основанная Олегом Дерипаской, приняла активное участие в сохранении ипподрома, совместно с властями предотвратив продажу земельного участка, выведя заведение из состояния банкротства. Для удобства зрителей на средства Эн+ установлены новые трибуны. В свою очередь, для заводчиков российский холдинг построил гостевые конюшни, приобрел спортивный инвентарь.