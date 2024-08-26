Иркутский юрист издал книгу о налоговых проверках для бизнеса

«В этом мире неизбежны только смерть и налоги» – эта цитата Бенджамина Франклина стала эпиграфом к «Первой книге о налоговых проверках для бизнеса». Ее написал иркутский юрист с более чем 25-летним стажем Олег Кривозубов. Издание содержит накопленный юристом профессиональный опыт и ответы на многие вопросы о налоговых проверках.

«Вы боитесь налоговых проверок? Вы не знаете, что делать и как себя вести? Прочитайте мою книгу, и многое станет ясно», – призывает Олег Кривозубов. По его словам, для того чтобы успешно вести бизнес, российскому предпринимателю сегодня нужно обладать многими компетенциями, и знание основ налогообложения – одна из них.

«Мало аккуратно вести финансово-экономическую деятельность, надо еще правильно платить налоги. Однако даже своевременно поданная декларация не спасает бизнесмена от налоговой проверки. Один неосторожный рискованный шаг – и вот уже в дверях вашего офиса стоит проверяющий с Налоговым кодексом в руках», – говорится в аннотации книги Олега Кривозубова.

«Наша профессия обязывает нас, юристов, доносить свои знания, нести их в массы, чтобы у нас в обществе росла правовая сознательность. Своей книгой я хотел повысить правовую культуру предпринимателей, чтобы бизнесмены более тщательно относились к такому неотвратимому явлению, как уплата налогов», – комментирует автор.

По его словам, подкованность в этой сфере позволит предпринимателям лучше понимать, как действовать при возникновении спорных вопросов, ведь очень часто из-за огромных доначислений налогов бизнес просто ликвидируется после проведения налоговых проверок. Олегу Кривозубову хотелось бы, чтобы бизнесмены были предупреждены – а значит, вооружены.

Какими бывают налоговые проверки и чем они страшны? Как работает инспекция на выездной проверке? Как и где происходит допрос свидетеля? Должны ли предпринимателя предупреждать о проведении осмотра? Какая ответственность может последовать за неуплату налогов? И как обжаловать решение проверки с опорой на закон? Ответы на эти и другие вопросы в книге изложены доступно и просто. «Наш юридический язык обычному человеку воспринимать довольно сложно, и мне хотелось написать книгу именно в качестве понятного гида – она составлена виде вопросов и ответов», – пояснил автор.

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