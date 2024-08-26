Сколько иркутяне готовы дать в долг?

В опросе сервиса по поиску работы Superjob приняли участие работающие экономически активные граждане из Иркутска.

Если нужны деньги, то каждый пятый чаще всего обращается в банк за кредитом, 13% – берут взаймы у родственников, 5% – у друзей, 2% одалживает у коллег. Берущих в долг у работодателя не набралось и 1%. 60% опрошенных вообще не берут денег в долг.

В банк чаще предпочитают обращаться мужчины (21% против 17% женщин). Граждане в возрасте от 35 и старше также чаще идут брать кредит, тогда как те, кто моложе, предпочтут взять в долг у родственников.

Кому обычно одалживают деньги: 26% опрошенных чаще всего дают в долг родственникам, 24% – друзьям, 7% – коллегам. 40% никому не дают взаймы никому.

Cредняя сумма, которую иркутяне могут одолжить родственнику, сегодня составляет 17 000 руб., другу – 13 000 руб., коллеге – 9 000 руб.