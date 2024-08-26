Губернатор Игорь Кобзев предложил ввести льготы на посещение спортивных объектов Иркутской области для участников СВО и их семей

Предложение внесено на рассмотрение Законодательного собрания.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев внес в Законодательное собрание региона законопроект, предусматривающий изменения в региональный закон «О физической культуре и спорте в Иркутской области». Согласно изменениям, перечень категорий граждан, имеющих право на льготное посещение объектов спорта, находящихся в областной государственной собственности, расширен участниками специальной военной операции и членами их семей.

Право на льготное посещение объектов спорта будут иметь участники СВО, имеющие статус ветеранов боевых действий, а также члены семей участников СВО, погибших при выполнении задач в ходе СВО. Порядок предоставления льгот регулируется областными государственными учреждениями.

– Сегодня важно оказывать всестороннюю помощь участникам СВО и их семьям, поэтому в регионе уже действует целый комплекс мер поддержки. Вопрос о внесении изменений будет рассмотрен на ближайшей сессии Законодательного Собрания региона, которая пройдет в сентябре, – сказал губернатор.

Напомним, право на льготное посещение имеют дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также инвалиды и пенсионеры.