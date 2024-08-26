Коллекционер из Тулуна отдал мошенникам 841 тыс. рублей за камерунскую статую

Злоумышленники сами связались с 43-летним предпринимателем. Об этом правоохранители рассказали в Telegram-канале «Вас обманывают».

С заявлением о хищении свыше 841 тысячи рублей обратился 43-летний тулунский предприниматель-коллекционер.

В интернете он нашел объявление о продаже камерунских статуй. Списался по электронной почте с продавцом и оплатил товар, а затем забрал и поставил у себя дома.

Через некоторое время в мессенджер ему позвонил иностранец, который сообщил о том, что мужчина не приобрел последнюю, 6-ю скульптуру.

В ходе разговора собеседник Филипп предложил сразу же оформить сделку. Заявитель выполнил указания аферисты и перевел на указанный счет всю сумму. Затем «продавец» перестал выходить на связь.