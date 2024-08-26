Средний размер микрозайма упал ниже 10 тыс. рублей в июле

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в июле 2024 года средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составил 9,95 тыс. рублей, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 1,6% (в июне 2024 года – 10,11 тыс. руб.). Таким образом, в июле средний размер микрозайма «упал» ниже 10 тыс. рублей впервые с апреля текущего года. При этом до июля данный показатель рос 7 месяцев подряд.

В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек «займа до зарплаты» в июле 2024 года, напротив, вырос на 5,6% (в июле 2023 года – 9,43 тыс. руб.).

Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в июле 2024 года зафиксирован в:

Москве (11,74 тыс. руб.),

Санкт-Петербурге (10,88 тыс. руб.),

Московской обл. (10,64 тыс. руб.),

Ханты-Мансийском АО (10,23 тыс. руб.),

Краснодарском крае (10,22 тыс. руб.).

При этом по сравнению с предыдущим месяцем наиболее существенное снижение среднего чека микрозайма в июле 2024 года продемонстрировали:

Республика Адыгея (-4,8%),

Ставропольский край (-4,2%),

Саратовская обл. (-4,1%),

Краснодарский край (-3,1%),

Омская область (-3,1%).

В свою очередь, в некоторых регионах из топ-30 средний чек микрозайма в июле, напротив, увеличился, в том числе в:

Иркутской обл. (+2,4%),

Удмуртской Республике (+1,7%),

Нижегородской обл. (+1,0%),

Пермском крае (+0,9%),

Челябинской обл. (+0,8%).

В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель сократился на 2,7% и 0,9% соответственно.

«Средний чек микрозайма в июле сократился впервые с конца прошлого года, – констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – На наш взгляд, такая динамика во многом связана с мерами регулятора по охлаждению микрофинансового рынка, в том числе, с макропруденциальными лимитами в части долговой нагрузки заемщиков и снижением максимально возможной процентной ставки по микрозаймам. Это привело не только к сокращению выдачи микрозаймов гражданам с высокой долговой нагрузкой, но и к ограничению его среднего размера для них. В то же время, заемщикам с приемлемыми показателями долговой нагрузки и Персонального кредитного рейтинга МФО готовы предоставлять более значительные суммы».