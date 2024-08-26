Иркутская область заняла 42 место в России по вовлеченности населения в МСП

На малый и средний бизнес в регионе работает 38,6% населения. Данные приводит РИА Новости.

Место Регион Доля населения занятого в МСП 2 Новосибирская область 56,6% 40 Красноярский край 38,8% 42 Иркутская область 38,6% 66 Республика Бурятия 32%

Лидерами рейтинга являются Санкт-Петербург, Новосибирская область и Москва. В каждом из этих регионов на предприятиях малого и среднего предпринимательства работает более 55% общей численности занятых в экономике региона. В сумме в этих регионах в малом и среднем бизнесе работают 7,74 млн человек, что составляет 24,6% от общероссийского уровня занятости в этой сфере. У тридцати регионов доля занятых в малом и среднем бизнесе в общем числе занятых в экономике находится в диапазоне от 40% до 50%.

Последние места рейтинга занимают Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа и Республика Ингушетия, где на долю работников МСП приходится менее 25% всех занятых в экономике региона. Еще в шести регионах доля занятых в малом и среднем бизнесе не превышает 30%.