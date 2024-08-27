«Взяли 100 тысяч и… пропали». К чему приводят обращения к «раздолжнителям»

В последнее время в соцсетях, мессенджерах и на веб-сайтах активизировались так называемые «раздолжнители» – компании, предлагающие услуги по избавлению от долгов. Реклама звучит заманчиво: «Спишем все ваши долги», «Удалим кредиты из баз данных», «Избавим от долгов навсегда со 100-процентной гарантией», «Исправим кредитную историю за минуту».

Директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка Денис Кузнецов привёл пять реальных историй, когда люди клюнули на такую рекламу, и рассказал, как им помог банк.

Челябинская область: брачный договор не спас

Жительницу Челябинской области «раздолжнители» пообещали избавить от долга в 500 тыс. рублей. За работу взяли 100 тыс. и начали процедуру банкротства. Посоветовали также заключить брачный договор о разделе имущества между супругами. Однако горе-специалисты плохо знали российские законы и не учли тот факт, что кредиты брались женщиной в 2017 и 2019 годах во время брака. А значит, имущество всё равно должно быть включено в конкурсную массу должника (Постановление Пленума ВС РФ от 25.12.2018 N 48 «О некоторых вопросах, связанных с особенностями формирования и распределения конкурсной массы в делах о банкротстве граждан»).

Так и получилось. В октябре 2023 года финансовый управляющий обратился в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным брачного договора. Квартира и два транспортных средства вернулись в конкурсную массу. Только тогда женщина поняла: «раздолжнители» не помогли, а только усугубили её ситуацию. И обратилась в Сбер. Банк пошёл навстречу и подготовил мировое соглашение, которое подлежит утверждению судом.

В результате, последовав совету «раздолжнителей», женщина потратила много времени и нервов, подарила им 100 тыс. рублей, больше двух лет находилась в статусе банкрота.

Лишь позднее, после обращения в банк, было найдено решение, которое с высокой степенью вероятности позволит ей восстановить свое финансовое положение.

Башкортостан: квартира под угрозой

История из Башкортостана начиналась типично для многих российских должников: мужчина набрал потребительских кредитов, расплатиться вовремя не смог и клюнул на объявление «раздолжнителей». Они пообещали быстро решить все проблемы. «Специалисты» даже уверяли, что с ипотечной квартирой во время процедуры банкротства ничего не случится. Мол, потому что жилищный кредит оформлен на супругу, а должник является всего лишь созаёмщиком.

Однако всё пошло не так радужно, как описывали «раздолжнители». У задолжавшего мужчины помимо залоговой квартиры было ещё жилье. «Специалисты», не выяснив текущего имущественного положения своего клиента, поставили залоговую квартиру под угрозу изъятия и последующей реализации. Супруга должника обратилась за помощью в Сбер, чтобы сохранить жильё, и банк пошёл навстречу. Оказалась, что можно было не платить за пустые консультации, а найти взаимовыгодные варианты решения проблемы с долгами. Сейчас банк совместно с должником готовит пакет документов для обращения в суд за утверждением плана реструктуризации.

Бурятия: подарить — не значит сохранить

Мужчине из Бурятии «раздолжнители» гарантировали: три квартиры не будут проданы во время банкротства, если он подпишет договоры дарения на других лиц. Когда процедура банкротства началась, финансовым управляющим была запрошена информация об имущественном положении должника. Выявились сделки с квартирами, и должник столкнулся с риском признания договоров дарения недействительными и реализацией квартир в рамках процедуры банкротства.

Осознав всю тяжесть ситуации, должник обратился в Сбер. Со стороны банка был предложен единственно правильный и законный вариант - мировое соглашение.

Красноярский край: как спасти женщину

Жителю Красноярского края «раздолжнители» предложили хитрую схему: стать банкротом и продать залоговое жилье (оно хоть и было для него единственным, но в нем проживала его бывшая супруга), а на вырученные деньги и после погашения требований кредиторов взять через новую жену ипотечный кредит на приобретение другой квартиры.

Вот только в проигрыше оставалась экс-супруга, которая могла оказаться на улице. Эксперты Сбера связались с ней, подсказали возможные варианты урегулирования и пояснили, что поможет сохранить квартиру. Женщина была растеряна и не знала, что делать. Сотрудник банка помог оценить правовые риски и предложил выгодный для всех сторон вариант урегулирования. В результате экс-супруга выбрала досрочное погашение задолженности по кредиту, а имуществу был обеспечен исполнительский иммунитет, что позволило его сохранить.

Забайкалье: взяли 100 тысяч и… пропали

Больше 1 млн рублей — столько задолжала по кредитам жительница Забайкальского края. Позвонила по телефону в компанию, которая обещала решить все проблемы с долгами. «Раздолжнители» взяли за услуги 100 тыс. руб., составили заявление о признании гражданина банкротом и… пропали.

В это время арбитражный суд начал реструктуризацию долгов — оздоровительную процедуру, назначаемую для восстановления платежеспособности должника. За помощью женщина пришла в Сбер. Учитывая, что она имела стабильный хороший доход, в банке ей согласовали план реструктуризации долгов с комфортным платежом. А «раздолжнители» так больше и не вышли на связь.

Как видно из реальной жизни, обращения к «раздолжнителям» ни к чему хорошему не приводят. Человек отдаёт аферистам немалые деньги, тратит время на общение с такими «специалистами», а проблема с долгом не решается. Многие «раздолжнители» просто исчезают, как только получают предоплату за свои мифические услуги. Поэтому, если уж возникли проблемы с погашением кредита, надо идти не к посредникам, а напрямую в банк – ведь он сможет предложить вариант разрешения даже самой сложной ситуации.