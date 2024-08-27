Мошенники все чаще звонят звездам и публичным людям

Обзвоны происходят в отношении клиентов многих банков, в том числе Сбера. В России зафиксирован ряд хищений, однако Сберу удаётся эффективно защищать клиентов: система фрод-мониторинга банка успешно выявляет мошеннические звонки и автоматически предотвращает переводы злоумышленникам.

Звонки поступают звёздам шоу-бизнеса, высокопоставленным персонам, а также деятелям образования и науки. За последний месяц известно около десятка успешных случаев хищения, некоторые из них стали публичными.

Сотрудники службы кибербезопасности Сбера ведут системную работу по выявлению мошеннических номеров, с которых злоумышленники обзванивают россиян. Все номера попадают в специальную базу, информация из которой применяется для защиты клиентов банка от звонков мошенников.

Сведения о мошеннических реквизитах, в том числе номерах телефонов, используется для работы системы антифрода Сбера, эффективность которой в этом году достигла 99,8%, а также для работы бесплатного сервиса по определению мошеннических звонков в мобильном приложении СерБанк Онлайн. Таким образом банку удаётся предотвращать хищения.

«С начала года мы сохранили от телефонных мошенников более 180 млрд рублей, находящихся на счетах наших клиентов, среди них — много хорошо всем известных публичных персон. Это возможно благодаря тому, что у нас есть самая актуальная информация о мошеннических реквизитах, в том числе номерах телефонов — в нашей базе миллионы записей. Мы умеем эффективно использовать эти данные в интересах наших клиентов: многие звонки до них просто не доходят, а мошеннические переводы автоматически приостанавливаются. Чтобы минимизировать риск общения со злоумышленниками, я рекомендую всем нашим клиентам активировать бесплатный сервис "Управление входящими вызовами"/"Проверка входящих звонков" (название зависит от версии) в приложении СберБанк Онлайн. После подключения сервиса приложение получает доступ к базе Сбера с мошенническими номерами. В случае звонка по телефону или мессенджеру с одного из этих номеров на экране устройства высветится предупреждающая надпись либо можно вообще заблокировать звонки от мошенников. Если взять за конкретный пример нашумевший недавно случай с певицей Ларисой Долиной, то телефонный номер, с которого мошенники звонили артистке, был в базе Сбера. И если бы артистка подключила наш сервис по определению мошеннических звонков в мобильном приложении СберБанк Онлайн, то сразу бы поняла, что имеет дело со злоумышленниками», — Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка.