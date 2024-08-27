Продолжительность рабочего дня в России увеличилась до одиннадцатилетнего максимума

При этом, доля переработок снижается. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата.

Время, которое россияне тратят на работу, достигло максимума с 2014 г.: средний показатель по России в 2023 г. продлился до 38 часов 12 минут в неделю.

В пересчете на пятидневную рабочую неделю ежедневный показатель равен 7 часам 38 минутам. Впервые за 11 лет наблюдений отметку в 37 часов пересекли женщины, у мужчин же показатель стабильно высокий – 39 часов 12 минут.

Несмотря на рост средней продолжительности рабочего дня, доля тех, кто перерабатывает, т. е. трудится более 40 часов в неделю, уменьшается. В 2023 г. она составляла 4,5%, в 2022 г. – 4,7%, в 2021 г. – 5,8%. В I квартале этого года она составила 4,15%.

Ранее стало известно, что самым популярным ритуалом начала рабочего дня для россиян является чашечка кофе – в этом признались 28% опрошенных. С просмотра почты начинает работу каждый девятый. Чашку чая заваривает каждый одиннадцатый.