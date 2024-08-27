30% всех хищений электроэнергии в Приангарье происходит в Иркутском районе

Благодаря развитию технологий и тщательной аналитике специалисты «Иркутскэнергосбыта» (входит в Эн+) ежегодно выявляют около тысячи фактов вмешательства в учет электроэнергии. Треть из них фиксируется в Иркутском районе, далее следуют Тулунский и Черемховский районы.

С начала 2024 года сотрудниками «Иркутскэнергосбыта» выявлено более 700 случаев безучетного потребления. Объем украденной электрической энергии составил 41 млн кВт*ч на общую сумму около 100 млн рублей. Основная цель злоумышленников – снизить платежи за электроэнергию, для этого они постоянно придумывают новые способы изменить работу приборов учета и занизить их показания. Как показывает многолетняя практика, ничего хорошего из этого не выходит. Рано или поздно все подобные факты обнаруживаются энергетиками, а нарушителей ждут штрафные санкции.

В первую очередь, потребителю будет предъявлен к оплате крупный объем электрической энергии, рассчитанный исходя из максимально возможного расхода электричества. В большинстве случаев этот объем существенно превышает реальный расход, который был у нарушителя за этот период. Более того, в судебной практике в Иркутской области были случаи и уголовной ответственности по статье 165 УК РФ: "Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения".

Для сравнения за 2023 год зафиксировано 1 115 случаев вмешательства в учет электроэнергии. Энергетики регулярно обновляют инфраструктуру. Сейчас потребителям устанавливают интеллектуальные приборы учета. Эти «умные» счетчики фиксируют нарушения в самом устройстве: будь то срабатывание датчиков вскрытия, использование магнитов и многое другое. Электроника самостоятельно передает информацию энергетикам, поэтому любое изменения и вмешательство в технику, не пройдет незамеченным. Современные технологии позволяют наблюдать в онлайн режиме за работой счетчиков удаленно, а значит и от ответственности за малейший сбой уйти не удастся. Кроме того, специалисты "Иркутскэнергосбыта" анализируют распределение электроэнергии. Счетчики установлены не только у потребителей, но и на питающих подстанциях. Соотнося показания, возможно выявлять очаги потерь электроэнергии — участки сети, на которых электричество было потреблено, но никому не предъявлено к оплате. Очень часто неприятности у недобросовестного потребителя не ограничиваются выставлением к оплате штрафа за безучетное потребление электроэнергии. Предъявленный штраф подлежит к оплате наравне текущими месячными начислениями. При несвоевременной оплате по закону энергетики вправе отключить должника. Кроме того, неоплаченные долги взыскиваются в судебном порядке.

Между тем, объем украденного электричества прямым образом влияет на состояние сетей. Существенная доля стоимости каждого кВт.ч направляется на эксплуатацию и развитие электросетевого хозяйства. Таким образом, безучетное потребление подрывает финансирование энергетической инфраструктуры, что влечет рост количества и продолжительность отключений. Это, к сожалению, касается всех, включая добросовестных потребителей.

"Иркутскэнергосбыт" предупреждает: вмешательство в работу приборов учета электроэнергии запрещено. Выявление такого факта влечет на законных основаниях предъявление к оплате крупного счета, к отключению электроснабжения и судебным взысканиям. Сообщайте об известных вам фактах безучетного потребления электроэнергии по многоканальному номеру единого энергетического информационно-справочного центра 8-800-100-97-77, в аккаунте «Иркутскэнергосбыт» в (https://t.me/irkutskenergosbyt38) социальных сетях.