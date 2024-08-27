Научный фестиваль РУСАЛа пройдет в Шелехове 7 сентября

РУСАЛ запускает масштабный образовательный проект для детей - РУСАЛ фестивAL#НАУКА - 2024. Интеллектуальный фестиваль компания проводит в городах, где работают предприятия алюминиевой отрасли России, начиная с 2016 года. В этом году марафон научно-просветительских мероприятий посвящен Году семьи и пройдет под общим названием «Проведи научные выходные всей семьей». Научные активности стартуют 31 августа в Красноярске и завершатся 30 ноября в Волгограде. Финальное событие – онлайн-шоу «Аlюментарно» состоится 7 декабря.

Традиционно в Шелехове гостей будет ждать насыщенная программа – на 10 локациях интерактивной выставки, которая будет работать с 09:30 до 18 часов, а также в рамках трех эффектных научных шоу - на главной сцене фестивальных площадок.

Организаторы предложат школьникам и их родителям посетить кинотеатр виртуальной реальности и поучаствовать в гонках роботов. Подростки смогут испытать себя в VR и пройти по доске «среди небоскребов», а также прокачать интеллект на локации киберфитнеса. Для самых маленьких участников организуют инженерные мастер-классы. В каждом из городов молодые популяризаторы науки покажут школьникам эффектные научные шоу, позволяющие узнать об открытиях в таких областях как химия и физика. В течение фестиваля будет работать фотобудка, чтобы дети смогли забрать на память снимок, на котором они запечатлены в образе настоящих ученых.

Научный фестиваль РУСАЛа пройдет в двух форматах – в очном и онлайн режиме. Интеллектуальное онлайн-шоу «Alюментарно» состоится в группе ВК РУСАЛ ФестивAL (vk.com) 7 декабря. Кстати, в его рамках школьники узнают о деталях нового сезона другого образовательного проекта РУСАЛа – Олимпиада «13 элемент. Alхимия будущего».

Ожидается, что научные фестивали РУСАЛа в этом году посетят не менее 40 тысяч школьников и их родителей. Шоу пройдут в Красноярске, Шелехове, Братске, Саяногорске, Новокузнецке, Таежном, Тайшете, Краснотурьинске, Североуральске, Каменск-Уральске, Бокситогорске, Ухте, Кандалакше и в Волгограде.