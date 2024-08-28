Танец с ветром. Иркутяне – о виндсерфинге

Лето заканчивается, но это не повод для грусти: в сентябре еще можно интересно и с пользой провести время на свежем воздухе и даже освоить новое хобби – например, виндсерфинг. Как говорят профессионалы, начало осени подходит для этого идеально: на Ангаре и Байкале еще тепло и солнечно, но при этом ветрено. О том, как обуздать стихию, чтобы нестись по водной глади, рассекая волны, что нужно для занятий этим видом спорта и кому он подходит лучше всего, нам рассказали опытные виндсерферы.

На волне популярности

Виндсерфинг – это захватывающий водный вид спорта, в котором спортсмен управляет доской при помощи особого паруса. Сам парус закреплен на шарнирном креплении, что позволяет райдеру совершать различные маневры – как на волнах, так и по ровной глади водоема. Виндсерфинг – это про ветер и скорость, про единение со стихией. Когда обычный человек видит, что погода портится, он грустит. Виндсерфер же бросает все дела – и несется на станцию: ветер! Чем сильнее он дует, тем интереснее будет приключение.

В Иркутскую область этот вид спорта пришел еще в 1980-х годах, и с тех пор популярность его неуклонно растет. Как говорит Дмитрий Шумилов, президент Иркутской федерации виндсерфинга, первым центром этого вида спорта стал подвал, которым владел энтузиаст Валерий Горшков. «Именно здесь собиралась группа увлеченных этим видом спорта людей, которые хранили и обслуживали свое снаряжение. Они вместе тренировались, ремонтировали оборудование, планировали соревнования и просто общались».

Клубный подвал-база Валерия Горшкова просуществовал около 15-20 лет, став настоящим центром виндсерфинга в нашем регионе в то время.

Шахматы на воде

Дмитрий Шумилов – давний поклонник виндсерфинга. Впервые он познакомился с этим видом спорта еще в четыре года, когда его тетя и дядя, увлеченные виндсерферы, садили Дмитрия и его сестру на заднюю часть своей доски и катали по воде. Эти яркие детские эмоции произвели на Дмитрия неизгладимое впечатление и заложили любовь к парусному спорту.

Серьезно заниматься виндсерфингом наш собеседник начал в 8-9 лет. Первые тренировки проходили на Байкале, на Посольском соре – в одном из самых ветреных и благоприятных для этого вида спорта мест. Дмитрию пришлось нелегко: тяжелые паруса и устаревшее оборудование, отсутствие гидрокостюма... Но он проявлял настойчивость и постепенно освоил это непростое искусство.

По словам Дмитрия, виндсерфинг – это своего рода шахматы на воде: «Это спорт на смышленость, на понимание ветра, на стратегические способности. Важно выстроить правильный маршрут, чтобы обойти соперников и прийти в нужную точку. Нужно выстраивать свою стратегию движения, ходить в лавировку. И это зависит далеко не только от физической силы. Важнее умение понимать дистанцию, знать свое снаряжение».

На доске – через Байкал

Недавно Дмитрий Шумилов продемонстрировал высочайший уровень мастерства, совершив – один на один со стихией – переход по Байкалу. Он стартовал в поселке Большое Голоустное в 11 утра и уже через полтора часа финишировал на противоположном берегу озера, в селе Посольское, преодолев около 50 километров. Несмотря на меняющиеся погодные условия – от штиля до шквалистого ветра и высоких волн, – Дмитрий развивал впечатляющую скорость до 40 км/ч!

«Сегодня виндсерфинг привлекает людей, ведущих активный образ жизни, своей универсальностью, – поделился своим мнением спортсмен. – Это водный вид спорта, позволяющий получить заряд энергии и ощущение свободы, не загрязняя окружающую среду».

Немаловажную роль, по словам Дмитрия, играет и атмосфера общения: виндсерферы собираются на Байкале, проводят вместе время, катаются, помогают друг другу, страхуют. «Заниматься этим спортом могут люди с разным уровнем физической подготовки: одни ищут спокойного отдыха и размышлений, другие – возможностей для спортивных достижений».

Из радиоведущих – в виндсерферы

Екатерина Морозова – вице-президент Федерации виндсерфинга в Иркутске – занимается этим видом спорта не один год. Увлечение ее началось совершенно случайно: Екатерина работала ведущей на «Радио Шансон-Иркутск», и гостями одного из эфиров стали виндсерферы. Они так интересно рассказывали о своем любимом виде спорта, что после работы Екатерина вместе с коллегами отправилась посмотреть на катания вживую. Впечатленная увиденным, девушка решила и сама встать на доску. Постепенно она все глубже втягивалась в этот спорт, начав заниматься виндсерфингом в школе Baikal Surf.

«Виндсерфинг выглядит очень красиво, особенно когда на воде находится множество парусов ярких цветов. Во время тренировок виндсерферы скользят по воде, выписывая различные фигуры и проходя отмеченные дистанции, это выглядит поистине эпично, словно вальс, – делится впечатлениями Екатерина. – Особенно здорово это выглядит во время тренировок, когда райдеры слаженно выполняют задания тренера».

Собеседница подчеркивает, что в их школе занимаются не только взрослые, но и дети, начиная с четырех-шести лет. Наблюдать за тем, как юные спортсмены с легкостью управляются с доской и выполняют сложные маневры, – одно удовольствие. Кроме того, Екатерине нравится атмосфера, когда на берегу собираются зрители, фотографируют, интересуются происходящим. «Это показывает, что виндсерфинг в нашем регионе с каждым годом становится все более популярным», – считает девушка.

Профессионалы вдохновляют

По словам Екатерины Морозовой, отдельное удовольствие – смотреть, как управляются с доской опытные виндсерферы-профессионалы. Она до сих пор с теплотой вспоминает свою первую поездку на спот в Большом Голоустном. Поначалу девушка была настроена скептически: была уставшей после тяжелой рабочей недели и даже взяла с собой любимую подушку, думая, что сможет отдохнуть на свежем воздухе. Но, когда приехала на место и увидела, как спортсмены собирают снаряжение и выходят на воду, не могла оторвать глаз от происходящего.

«Первое, что меня поразило, – это невероятно сильный, практически штормовой ветер. Для меня такие погодные условия для заплыва в то время были совершенно непривычными, я никогда раньше с ними не сталкивалась», – рассказывает Екатерина. А когда райдеры начали кататься, девушка была просто поражена: «Скорость, с которой они передвигались на воде, была невероятной! Происходящее казалось мне скорее видеозаписью из интернета, нежели реальностью».

Сидя на берегу и наблюдая, как спортсмены часами катаются, выполняя сложные маневры, Екатерина пришла к выводу, что это действительно уникальные люди, обладающие невероятными навыками. Она рекомендует всем, у кого есть такая возможность, постараться посетить подобный спот во время сильного ветра, потому что это поистине завораживающее зрелище, которое никого не оставит равнодушным.

ГЛАВНОЕ

Как начать заниматься виндсерфингом с нуля

1. Нужна ли для занятий особая физическая подготовка?

По словам Дмитрий и Екатерины, в виндсерфинге физическая подготовка не имеет решающего значения: «Грамотно подобранное снаряжение позволяет заниматься этим видом спорта даже тем, кто только встал с дивана».

На начальном этапе важнее освоить управление доской и парусом, почувствовать ветер. Однако, чем выше уровень мастерства, тем больше роль физической формы. Чтобы кататься на профессиональном уровне, например, на споте в Большом Голоустном, где условия более сложные, спортсменам необходимо иметь хорошую физическую подготовку.

«При этом речь не идет о культуризме, накачанной мускулатуре. Важнее общая выносливость, координация движений, баланс. Ведь виндсерфинг – это своеобразный танец с ветром, требующий пластичности и ловкости», – утверждает Екатерина Морозова.

2. Какое снаряжение понадобится?

Помимо самого серфа с парусом, нужна экипировка: гидрокостюм, гидроботинки и спасательный жилет (спортсмены никогда не выходят на воду без него). В школе Baikal Surf ученикам выдают и серф, и экипировку. Так что на занятие нужно взять с собой лишь полотенце.

3. Насколько это дорогое увлечение?

В Baikal Surf первый пробный урок по виндсерфингу стоит 1500 рублей. Это индивидуальное занятие, в которое входит прокат гидроодежды, снаряжения и работа тренера. «В Иркутске, пожалуй, самые низкие цены в России на занятия виндсерфингом. Хочется, чтобы этот вид спорта был доступным для всех, несмотря на дороговизну снаряжения», – говорит Екатерина Морозова.

4. А ограничения по возрасту есть?

По большому счету, виндсерфинг доступен для всех. «Начав заниматься этим спортом даже в зрелом возрасте, можно достичь высокого уровня, – рассказывает Екатерина. – Например, один из лучших тренеров нашей школы Александр Медведев начал заниматься в 40 лет. Здесь главное – желание попробовать. За один сезон можно получить сносный уровень катания, а затем повышать его из года в год. Виндсерфинг – как велосипед: вы научились один раз – и можно кататься всю жизнь».

5. Где в Иркутске кататься новичкам?

Тем, кто только начинает осваивать виндсерфинг, для тренировок подойдет закрытая акватория – без течения, судовых путей, со спокойным, без резких порывов, ветром, без больших волн. В Иркутске такие условия есть рядом с ледоколом «Ангара», где и проходят занятия для новичков.

«В Иркутске у нас два основных направления ветра: юго-восток и северо-запад. И при том и при другом ветре, если не уходить далеко от берега, оставаться в радиусе 300 метров – а этого достаточно для обучения – человека никуда не унесет. Это самое главное в плане безопасности, – говорит Дмитрий Шумилов. – Для более продвинутых новичков мы проводим выездные сборы в Посольский сор – там уже средний ветер и небольшая волна».

Анастасия Лиханова

Фото из личного архива героев