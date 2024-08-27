Каждый третий иркутянин хоть раз плакал на работе

Расплакаться на работе – это про женщин: хотя бы однажды доводилось плакать из-за работы каждой второй из них. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из Иркутска.

По мнению 43% иркутян, плакать на работе недопустимо. Однако каждый пятый (21%) считает, что чувства могут захватить как женщин, так и мужчин. Каждый десятый респондент уверен: слёзы простительны только женщинам.

Каждый третий иркутянин признался, что хотя бы раз позволил себе слезы на работе: 17% – неоднократно и по разным причинам, 12% плакали только из-за профессиональных проблем (трудного проекта, сложных клиентов, непонимания с руководством, отношений в коллективе и проч.), а 4% – лишь из-за трудностей, связанных с личной жизнью. Среди тех, кому доводилось плакать на работе, больше менеджеров по работе с клиентами, учителей и воспитателей, продавцов – работа с людьми всегда сопряжена с эмоциями. Однако большинство респондентов (59%) не позволяли себе плакать на работе.

Сторонников сдержанного поведения в рабочем коллективе больше среди представителей сильного пола. 82% мужчин никогда не плакал на работе, а среди женщин таких только 30%.

Более терпимыми к слезам на работе оказались иркутяне до 34 лет. С увеличением возраста и размера зарплаты опрошенных среди них растет число тех, кто призывает владеть собой. Чем старше респонденты и чем выше уровень их дохода, тем реже они рассказывали о том, что им приходилось плакать на работе.