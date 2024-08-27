Доходность новой квартиры-студии в Иркутске составила 6%

Средняя стоимость аренды такого объекта – 21 тыс. рублей. Данные приводит федеральный портал «Мир квартир».

Иркутск занял 36 место в России по доходности новых квартир до 28 м2. Цену объекта аналитики оценили в 4,2 млн рублей, стоимость аренды составила – 21,3 тыс. рублей.

Таким образом, доходность студий в столице Приангарья составила 6%. Окупаемость – 16,6 лет.

Самыми выгодными для покупки под сдачу оказались студии в Махачкале. Они приносят 19,8% годовых и окупаются всего за 5 лет. В Брянске доходность составляет 9,1%, окупаемость – 11 лет, в Вологде – 9% и 11,1 года, во Владимире – 8,9% и 11,2 года, в Волгограде – 8,6% и 11,7 года, в Ижевске и Череповце – 8,5% и 11,8 года, в Челябинске – 8,4% и 11,9 года, в Чебоксарах – 8,1% и 12,4 года.

Самой невыгодной покупка студии в новостройке грозит оказаться в Саранске – она принесет доход всего в 3,5% годовых, а окупаться будет 28 с половиной лет. Похожая картина во Владивостоке – 4,1% и 24,6 года, в Сочи (из-за экстремально высокой цены покупки – 9 547 447 рублей), в Казани – 4,3% и 23,1 года, в Белгороде – 4,5% и 22,3 года, в Калуге – 4,5% и 22,1 года, в Курске – 4,6% и 21,6 года, в Волжском – 4,8% и 20,9 года, и в Тольятти – 4,9% и 20,6 года.

Москва оказалась в середине списка с показателями 6,5% и 15,4 года, Подмосковье – 6,8% и 14,7 года, Санкт-Петербург – 5,6% и 18 лет.

В среднем по стране квартира до 28 кв. м в новостройке стоит 3 823 783 рубля, а сдается за 20 083 рубля в месяц. Доходность ее составляет 6,3%, а окупаемость – 15,9 лет.

«Квартиры-студии приносят большую доходность по сравнению с обычными, полноразмерными квартирами, доходность которых всего 4,8%, а окупаемость – 20,8 года, – констатирует Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». – Что касается динамики показателей жилья этого формата, то за год они улучшились: доходность выросла на 0,7 п.п., а окупаемость снизилась на 2,1 года. Это произошло потому, что рост цен на аренду (+26% за год) обогнал рост цен на новостройки в этом сегменте (+11%)».