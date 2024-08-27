Доля новых автомобилей в общей структуре выданных автокредитов достигла 81,3% в июле

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных кредитов на приобретение новых автомобилей в июле 2024 года составило 122,3 тыс. ед. или 81,3% от общего числа выданных автокредитов.

Таким образом, по сравнению с предыдущим месяцем доля новых авто в июле 2024 года увеличилась на 0,8 процентного пункта (п.п.) (в июне 2024 года – 80,5%). В свою очередь доля автомашин с пробегом, напротив, за месяц сократилась, достигнув 18,7%.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число кредитов на новые автомобили в июле 2024 года выросло на 84,8% (в июле 2023 года – 66,2 тыс. ед.), а их доля – на 18,2 п.п. (в июле 2023 года – 63,1%).

В свою очередь по сравнению с предыдущим месяцем количество выданных кредитов на покупку новых автомобилей в июле 2024 года увеличилось на 2,0% (в июне 2024 года – 119,9 тыс. ед.).

«После небольшого сокращения в июне, в июле доля выданных кредитов на новые автомобили вновь выросла, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Таким образом, достаточно высокие темпы выдачи автокредитов по-прежнему сохраняются. Прежде всего, это обусловлено ожиданиями роста ставок в будущем, а значит и дальнейшего удорожания автокредитов. Кроме того, продолжают действовать акции и скидки от дистрибьюторов, которые стараются сократить затоваренность собственных складов, а также субсидированные ставки от автопроизводителей».