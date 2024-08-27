Благоустройство улицы Чернышевского завешается в Иркутске

Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Первый участок расположен напротив детского сада №37. Там заменили тротуарное покрытие, провели санитарную обрезку и снос аварийных деревьев, оборудовали бордюры, установили скамейки и урны.

Второй участок благоустройства на пересечении с улицей Герцена находится в стадии завершения. Там осталось закончить работы по устройству настила смотровой площадки, установить смотровой бинокль и качели. На территории уже провели выравнивание площадки, уложили плиточное покрытие, обустроили смотровую площадку, поставили малые архитектурные формы, разместили информационные стенды.

Также в рамках благоустройства на территориях высадили деревья и кустарники, организовали газоны, смонтировали освещение по пешеходным путям и местам отдыха.

Завершение работ запланировано на середину сентября.