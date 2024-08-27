Банк Уралсиб в Красноярске стал партнером донорской акции «Я + Я»

24 августа в рамках Красмарафона «Жара» прошла акция «Я + Я!», нацеленная на привлечение новых доноров в Федеральный регистр доноров костного мозга. Организаторами мероприятия выступили Благотворительный фонд «Линия Добра» и Красноярский краевой центр крови №1. Банк Уралсиб как партнер оказал помощь в организации акции и предоставил сувенирную продукцию для ее участников.

За время проведения акции 56 человек приняли решение о вступлении в Федеральный регистр как потенциальные доноры, готовые помочь тем, кто нуждается в трансплантации костного мозга для спасения жизни.

«Это – уже вторая донорская акция в Красноярске, в которой принимает участие Банк Уралсиб. Мы и в будущем будем поддерживать такие мероприятия, помогать в их организации и проведении. Для Уралсиба участие в социальных проектах имеет большое значение, мы часто присоединяемся к благотворительным, культурным и спортивным инициативам и впредь будем наращивать свою активность в этом направлении», – отметил Управляющий ДО «Красноярский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Дмитрий Котов.