Рояль для концерта Дениса Мацуева доставлен в Усть-Кут при поддержке ИНК

В Усть-Кут из Москвы доставлен рояль, на котором 8 сентября сыграет известный пианист Денис Мацуев. Покупку инструмента профинансировала Иркутская нефтяная компания (ИНК).

Денис Мацуев проведет благотворительный концерт на площадке Иркутского завода полимеров. Зрителями станут сотрудники завода, представители подрядных организаций, жители города, среди которых – многодетные семьи, пенсионеры и ветераны БАМа, а также приглашенные гости.

Организатор концерта – Фонд развития русской культуры. Прямая трансляция выступления будет доступна в социальных сетях ИНК для всех желающих. После мероприятия рояль передадут в КДЦ «Магистраль».

ИНК на постоянной основе поддерживает различные мероприятия в сфере культуры. В мае 2024г. компания подписала соглашение с министерством культуры Иркутской области. Документ предусматривает поддержку и проведение значимых культурных проектов в Усть-Кутском, Нижнеилимском, Киренском и Катангском районах.

Также компания традиционно является спонсором Международного фестиваля классической музыки «Звезды на Байкале» под руководством Дениса Мацуева, выступает генеральным спонсором культурной акции «Северный десант», международного фестиваля «Байкальский талисман» и фестиваля «КнигаМарт». Кроме этого, ИНК оказывает помощь общественным некоммерческим организациям и поддерживает проекты в рамках работы Благотворительного фонда Марины Седых.