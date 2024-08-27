Недельный средний чек россиян уменьшился на 12 рублей

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, на прошедшей 34 неделе (с 19 по 25 августа) размер среднего чека на покупку товаров повседневного спроса составил 861 рубль, что на 12 рублей или 1,4% меньше, чем неделей ранее.

По сравнению с аналогичной неделей прошлого года размер среднего чека вырос на 99 рублей, прибавив тем самым 13%.

«Небольшое снижение среднего чека может быть связано отпускным сезоном: многие россияне могли отправиться в отпуск на "бархатный сезон", что также снизило потребность в покупках товаров повседневного спроса. Кроме этого, в последние недели августа магазины и маркетплейсы традиционно готовят для покупателей товары по акции, что также влияет на размер среднего чека», – резюмируют эксперты.