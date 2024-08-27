Более 50 сортов винограда представили в Иркутске на фестивале садоводов и огородников

В традиционном фестивале садоводов и огородников приняли участие более 60 иркутян, представляющих клубы садоводов, СНТ и ДНТ столицы Прибайкалья. Об этом сообщили в мэрии.

На мероприятии провели конкурс «Дары осени» и определили победителей в трех номинациях: «Осенний смак» – оценивался вкус домашних заготовок и консервации; «Краски осени» – оформление экспозиций, букетов, композиций из овощей и фруктов.

В номинации «Гроздь Иркутского винограда» было представлено более 50 сортов плодов. Жюри отметили лучших виноградарей. Лучшую гроздь столового винограда вырастила Людмила Парфеньева; лучшая гроздь бессемянного винограда оказалась у Татьяны Поседко; самая крупная гроздь – у Игоря Лавринова. Приз зрительский симпатий достался Наталье Любицкой.

Напомним, что фестиваль садоводов и огородников проводится в Иркутске с 2017 года с целью поддержки садоводов, дачников и их некоммерческих объединений.