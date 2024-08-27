АТБ повысил ставки по вкладам

Азиатско-Тихоокеанский банк с 16 августа увеличил проценты для ряда вкладов сроком от 6 до 12 месяцев. Максимальная ставка достигла 18,1%.

Повышение коснулось депозитов без пополнения и снятия: «АТБ.Вклад», «АТБ.Вклад Онлайн», «АТБ.ВИП.Вклад», а также вклада «В плюсе».

По вкладу «В плюсе» в первые 90 дней действует ставка 19%, а начиная с 91 дня она составит 17% для срока 6 месяцев, 17,6% для срока 9 месяцев и 17,7% на 12 месяцев.

Все вклады Азиатско-Тихоокеанского банка застрахованы в рамках законодательства Российской Федерации.

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