АТБ запускает новый вклад «Ключевой» со ставкой до 22,8%

В депозитной линейке Азиатско-Тихоокеанского банка появился новый вклад «Ключевой» с переменной процентной ставкой, зависящей от ключевой ставки Банка России. Итоговая процентная ставка по вкладу рассчитывается как разница между значением ключевой ставки ЦБ и фиксированным значением (0,5%).

Условия вклада позволят не переоформлять депозит при росте ключевой ставки, получая актуальные для рынка проценты.

Максимальная доходность вклада «Ключевой» с учётом капитализации составляет 22,8% годовых при открытии на срок 1098 дней. Также вложить сбережения можно на сроки 182 дня, 367 дней и 731 день. Сумма открытия – от 50 000 рублей с возможностью пополнения. Объём средств на вкладе, минимальная и максимальная суммы пополнения не ограничены. Досрочный возврат вклада или части его суммы без изменения условий о размере процентов и периодичности их выплаты не предусмотрен.

Открыть вклад «Ключевой» возможно в офисах АТБ.

Азиатско-Тихоокеанский банк является участником системы страхования вкладов, все вклады застрахованы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить более детальную информацию об условиях вклада «Ключевой» и рассчитать доходность можно на сайте или по телефону горячей линии 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).