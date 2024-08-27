Альфа-Банк повысил ставки по вкладам на короткие сроки

С 16 августа Альфа-Банк повысил ставки по вкладам на 3, 4 и 6 месяцев.

По вкладам на 3 и 4 месяца можно получить до 16,5% и 17,5% годовых соответственно, до 18% — для клиентов Alfa Only на оба срока. Максимальная ставка по вкладу на полгода — 18,5% годовых для всех клиентов.

Кроме того, все клиенты смогут открыть Альфа-Вклад сроком на 1,5 года со ставкой до 19,5% годовых.

Условия действуют для всех, кто откроет новый вклад до 3 сентября.

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении более 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. По итогам 2023 года согласно годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ чистая прибыль Альфа-Банка составила 121 млрд руб. Клиентская база составляет 1,8 млн корпоративных клиентов и более 32 млн физических лиц по состоянию на май. Альфа-Банк развивается по модели Phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает более 700 офисов в Москве и регионах России, более 2500 городов с доставкой.