Альфа-Банк запустил «Альфа - кассу» для предпринимателей

Новый продукт от Альфа-Банка совмещает в себе функции онлайн – кассы и эквайринга для приема платежей любым удобным способом: банковскими картами, наличными, СБП и сервисом для оплаты покупок по частям "Подели".

Решение призвано упростить жизнь предпринимателей и сделать процесс приема платежей максимально удобным. «Альфа - касса» поможет повысить уровень обслуживания клиентов и оптимизировать финансовые операции. Всю аналитику, включая отчеты о продажах, остатки товаров и платежи можно посмотреть в личном кабинете предпринимателя. Кроме того, система интегрируется с основными программами учёта, такими как 1С, МойСклад и другими.

Комплект оборудования предоставляется клиенту бесплатно. Представитель Альфа-Банка привезет оборудование, настроит кассу и обучит персонал работе с системой. Служба поддержки работает 24/7.

«Мы хотим сделать прием платежей максимально удобным для наших клиентов. «Альфа - касса» позволяет сэкономить время и оптимизирует бизнес, упрощает процесс учета и оплаты. Теперь весь необходимый функционал доступен в одном устройстве. Предприниматель может сосредоточиться на развитии своего бизнеса, а мы займемся остальным», – отметил Алексей Киричек, руководитель департамента развития эквайринга и платёжных сервисов.

Подробнее о продукте «Альфа - касса» можно узнать здесь.

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении более 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. По итогам 2023 года согласно годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ чистая прибыль Альфа-Банка составила 121 млрд руб. Клиентская база составляет 1,8 млн корпоративных клиентов и более 32 млн физических лиц по состоянию на май. Альфа-Банк развивается по модели Phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает более 700 офисов в Москве и регионах России, более 2500 городов с доставкой.