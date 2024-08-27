Альфа-Банк запустил автоследование для инвесторов

Альфа-Банк запустил новый сервис — инвестиционные стратегии с автоследованием. С ним инвестор может выбрать готовую стратегию от профессионала финансовых рынков и подключиться к его портфелю.

Сделки выбранного автора стратегии будут автоматически повторяться на счете инвестора — все операции отобразятся в брокерском отчете и в личном кабинете Альфа-Инвестиций.

Для начинающих инвесторов этот способ инвестирования поможет анализировать совершенные сделки и учиться торговать на фондовом рынке, для опытных — не упустить важные сигналы рынка.

Чтобы подключить автоследование, в торговом терминале Альфа-Инвестиций на главной странице нужно выбрать стратегию, получить свой риск-профиль и установить автоматический режим работы. Выбрать можно одну или сразу несколько стратегий — в каждой стратегии своя целm инвестирования и методология выбора активов.

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении более 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. По итогам 2023 года согласно годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ чистая прибыль Альфа-Банка составила 121 млрд руб. Клиентская база составляет 1,8 млн корпоративных клиентов и более 32 млн физических лиц по состоянию на май. Альфа-Банк развивается по модели Phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает более 700 офисов в Москве и регионах России, более 2500 городов с доставкой.