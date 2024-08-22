Альфа-Банк первым запустил опцию с гарантией снижения ставки по ипотеке

Альфа-Банк первым среди банков предложил клиентам опцию, которая позволяет уменьшить ставку по кредиту до уровня рыночной в случае снижения ключевой ставки Центробанка.

Опцию с гарантией снижения ставки можно включить в договор при оформлении ипотеки на строящееся и готовое жилье. Воспользоваться ей можно один раз на любом сроке. Чтобы снизить ставку, не потребуется собирать справки и проводить новую сделку по рефинансированию — достаточно обратиться в банк с запросом.

«Опция, которую мы запустили, — это не плавающая ставка. Мы предлагаем уникальное решение, которое позволяет нашим клиентам адаптировать свою текущую ставку к более выгодным условиям рынка и снизить затраты как финансовые, так и временные, которые возникают при рефинансировании», — отметил руководитель департамента развития розничных кредитных продуктов Альфа-Банка Артем Иванов.

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении более 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. По итогам 2023 года согласно годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ чистая прибыль Альфа-Банка составила 121 млрд руб. Клиентская база составляет 1,8 млн корпоративных клиентов и более 32 млн физических лиц по состоянию на май. Альфа-Банк развивается по модели Phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает более 700 офисов в Москве и регионах России, более 2500 городов с доставкой.